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باقي 106 أيام.. عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024 من الموضوعات التي تثير فضول الكثير من المواطنين مع بدء البحث عن موعد شهر رمضان للعام الجديد والذي تبقى على موعده القليل بالفعل.

نعرض في التقرير التالي عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024 والذي تبقى عليه 106 يوم حيث يحين موعده فلكيًا الاثنين 11 مارس 2024.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

في أول يوم لشهر رمضان 1445 الموافق بالميلادي 11 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة تقريبا حيث يكون موعد آذان الفجر في تمام الساعة 4:43 ويكون موعد آذان المغرب الساعة 6:01 

الثلاثاء 2 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 12 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام  13 ساعة تقريبا حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:42 وموعد آذان المغرب 6:02.

الأربعاء 3 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 13 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام13 ساعة تقريبا حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:41 وموعد آذان المغرب 6:02

الخميس 4 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 14 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة تقريبا حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:39 وموعد آذان المغرب 6:03

الجمعة 5 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 15 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام13 ساعة تقريبا حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:38 وموعد آذان المغرب 6:04

السبت 6 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 16 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة ونصف تقريبا حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:37 وموعد آذان المغرب 6:04

الأحد 7 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 17 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة ونصف تقريبا حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:36 و موعد آذان المغرب 6:05

الإثنين 8 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 18 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة ونصف تقريبا حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:34 و موعد آذان المغرب 6:06

الثلاثاء 9 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 19 مارس 2024يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة ونصف تقريبا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:36 و موعد آذان المغرب 6:04

الأربعاء 10 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 20 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة ونصف تقريبا حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:33 و موعد آذان المغرب 6:06

الخميس 11 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 21 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة ونصف تقريبا حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:31 و موعد آذان المغرب 6:07

الجمعة 12 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 22 مارس 2024  يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة ونصف تقريبا  حيث يكون  موعد آذان الفجر 4:29 و موعد آذان المغرب 6:08

السبت 13 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 23 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة ونصف تقريبا حيث يكون وموعد آذان الفجر 4:28 وموعد آذان المغرب 6:09

الاحد 14 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 24 مارس 2024يكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة ونصف تقريبا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:27 وموعد آذان المغرب 6:09

الاثنين  15 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 25 مارس 2024يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:25 وموعد آذان المغرب 6:10

الثلاثاء 16 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 26 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:24 وموعد آذان المغرب 6:10

الاربعاء 17 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 27 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:23 وموعد آذان المغرب 6:11

الخميس 18 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 28 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:21 وموعد آذان المغرب 6:12

الجمعة 19 رمضان 1445 الموافق بالميلادي29  مارس 2024يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:20 وموعد آذان المغرب 6:12

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السبت 20 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 30 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14ساعة تقريبًا حيث يكون 

موعد آذان الفجر 4:19 وموعد آذان المغرب 6:13

الاحد 21 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 31 مارس 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا  حيث يكون موعد آذان الفجر 4:19 وموعد آذان المغرب 6:13

الاتنين 22 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 1  أبريل 2024يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:16 وموعد آذان المغرب 6:14

الثلاثاء 23 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 2 أبريل 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة حيث يكون موعد آذان الفجر 4:15 وموعد آذان المغرب 6:15

الاربعاء 24 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 3 أبريل 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:13 وموعد آذان المغرب 6:15

الخميس 25 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 4 أبريل 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:12 وموعد آذان المغرب 6:16

الجمعة 26 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 5 أبريل 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:11 وموعد آذان المغرب 6:17

السبت 27 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 6 أبريل 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:09 وموعد آذان المغرب 6:17

الاحد 28 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 7 أبريل 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة ونصف تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:08 وموعد آذان المغرب 6:18

الاثنين 29 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 8 أبريل 2024 يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:07 وموعد آذان المغرب 6:18

الثلاثاء 30 رمضان 1445 الموافق بالميلادي 9  أبريل 2024يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة تقريبًا حيث يكون موعد آذان الفجر 4:05 وموعد آذان المغرب 6:19

 

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