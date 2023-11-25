السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية والعبارات للتهنئة بحلوله

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

يبحث المسلمين من كل مكان عن موعد شهر رمضان 2024 إستعدادًا لهذا الشهر العظيم الذي يحل به البركات وللتقرب إلى الله عز وجل ويحرص المسلمين على تردد الأدعية المأثورة من القرآن والسنة في تلك الأيام والليالي المباركة للحصول على بركتها وأخذ الثواب، لذلك يهتم المسلمين لمعرفة موعد استطلاع الهلال لشهر رمضان 2024، وفي هذا التقرير يرصد “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها إستعدادًا لهذا الشهر المعظم.

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية قبل حلوله
txt

متى يهل هلاله؟.. رسائل التهنئة بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية قبل حلوله

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكيًا يوم الخميس 2023/12/14.

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية قبل حلوله

أجمل الأدعية قبل حلول رمضان 2024

1 - اللهمَّ ارزقنا أمنًا وإيمانًا، وهداية وإحسانًا، وبصيرة ويقينًا، واجتهادًا وإتقانًا، وافتح لنا خزائن رحمتك وفضلك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

2 - اللهمَّ أَعِنَّا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن، اللهمَّ أَهِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، والمسارعة إلى ما تحبُّ وترضى.

3 - اللهمَّ ارزقنا صيامَه وقيامَه وتلاوة القرآن فيه، اللهمَّ سلِّمْهُ لنا وتسلَّمْه منَّا وسلِّمْنا فيه وقد عفوت عنَّا وغفرت لنا، اللهمَّ اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

txt

أرق رسائل التهنئة.. موعد شهر رمضان الكريم 2024 وإجازة عيد الفطر

txt

موعد شهر رمضان 2024 في مصر وتوقيت آذاني الفجر والمغرب

 

4 - اللهم ارحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة وأسكِنْهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.

5 - اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

6 - اللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ.

 

اقرأ أيضا 

رسائل تهنئة باقتراب موعد شهر رمضان المبارك 2024

شهر رمضان 2024 موعد شهر رمضان موعد شهر رمضان 2024 شهر رمضان موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية

مواد متعلقة

متى يهل هلاله؟.. رسائل التهنئة بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

موعد شهر رمضان 2024 في مصر وتوقيت آذاني الفجر والمغرب

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية والعبارات للتهنئة بحلوله

حل الدولتين وإنهاء الصراع.. أهم ما جاء فى تصريحات الرئيس السيسى و"إسبانيا وبلجيكا" بالقاهرة أمس

مفأجاة في قضية البلوجر هبة السيد صاحبة قناة "أم زياد"

موعد اجازة عيد الفطر 2024.. عبارات التهاني بالعيد

إطلاق أول مبادرة لتدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها