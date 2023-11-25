موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية والعبارات للتهنئة بحلوله

يبحث المسلمين من كل مكان عن موعد شهر رمضان 2024 إستعدادًا لهذا الشهر العظيم الذي يحل به البركات وللتقرب إلى الله عز وجل ويحرص المسلمين على تردد الأدعية المأثورة من القرآن والسنة في تلك الأيام والليالي المباركة للحصول على بركتها وأخذ الثواب، لذلك يهتم المسلمين لمعرفة موعد استطلاع الهلال لشهر رمضان 2024، وفي هذا التقرير يرصد “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها إستعدادًا لهذا الشهر المعظم.

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية قبل حلوله

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية قبل حلوله

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.



وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكيًا يوم الخميس 2023/12/14.

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية قبل حلوله

أجمل الأدعية قبل حلول رمضان 2024

1 - اللهمَّ ارزقنا أمنًا وإيمانًا، وهداية وإحسانًا، وبصيرة ويقينًا، واجتهادًا وإتقانًا، وافتح لنا خزائن رحمتك وفضلك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

2 - اللهمَّ أَعِنَّا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن، اللهمَّ أَهِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، والمسارعة إلى ما تحبُّ وترضى.

3 - اللهمَّ ارزقنا صيامَه وقيامَه وتلاوة القرآن فيه، اللهمَّ سلِّمْهُ لنا وتسلَّمْه منَّا وسلِّمْنا فيه وقد عفوت عنَّا وغفرت لنا، اللهمَّ اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

4 - اللهم ارحم من افتقدناهم في تلك الأيام المباركة وأسكِنْهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.

5 - اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن.

6 - اللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ.

اقرأ أيضا

رسائل تهنئة باقتراب موعد شهر رمضان المبارك 2024