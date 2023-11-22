الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متى يهل هلاله؟.. رسائل التهنئة بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

يكثف المسلمون البحث من كل دول العالم عن موعد بداية أول أيام  شهر رمضان المبارك 2024 إذ يستعد له الصائمون والعابدون لهذا الشهر الكريم لنيل فضله الوفير وخيره وبركته، فهو خير شهور العام.

فضل صيام شهر رمضان 

 وصيام شهر رمضان هو  الركن الرابع من الإسلام وفرض على كل مسلم عاقل بالغ وقال النبي  صلّى الله عليه وسلّم  عن فضل صيامه: (إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد).

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 موعد شهر رمضان المبارك 2023

وفي هذا الإطار أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات تلفزيونية أنه ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، سيكون أول يوم في شهر رمضان لعام 2024 ميلادي هو يوم 11 مارس المقبل.

 موعد رؤية هلال شهر رمضان

يُنتظر أن تُعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان في يوم 10 مارس 2023، الموافق لـ 29 شعبان 1444 هجرية، وبعد ذلك سيتم تحديد ما إذا كان اليوم التاسع والعشرين سيكون نهاية شهر شعبان أم سيستمر الشهر حتى اليوم الثلاثين، ولكن التقديرات الفلكية تشير إلى أن شهر شعبان سيكون 29 يومًا،  وفلكيًا سيكون رمضان متتمًا عدته ثلاثين يوم.

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رسائل التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024 

اللهم لا تجعل رمضان يمر علينا إلا وقد أصلحت فساد قلوبنا وسترت عيوبنا وجبرت نواقصنا.

اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأجعل هذا الشهر الكريم فاتحة خير وبركات على الأمة الإسلامية جميعًا.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا من المغفورين ذنوبهم في شهر رمضان المبارك يا أرحم الراحمين.

أسأل الله العظيم أن يعيننا على صيام شهر رمضان المبارك والقيام والأكثار من الطاعات في هذا الشهر الكريم.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر الخير والبركات، وأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة.

اللهم زف اسمائنا بعالي سمائك واكتبنا في رمضان من عتقاء النار.

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موعد شهر رمضان 2024 في مصر وتوقيت آذاني الفجر والمغرب

 

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