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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فلكيا.. الإثنين 11 مارس 2024 أول أيام شهر رمضان

هلال رمضان
هلال رمضان

كشف معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024، سيكون الإثنين 11 مارس 2024  وعدته ستكون 30 يومًا.

 

ومن خلال الحسابات الفلكية، فبذلك يتبقى حوالى 129 يوما على أول أيام شهر رمضان المبارك.



ويعتمد نظام التقويم الهجرى، على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض.

 

والأشهر الهجرية هى: "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

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