في أول أيام تطبيق القرار.. السلع المعفاة من الجمارك

يرغب الملايين من المواطنين في معرفة السلع المعفاة من الجمارك والتي سيتم خفض أسعارها وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في أول أيام تطبيق القرار حيث تم نشره في الجريدة الرسمية بالفعل، وذلك بهدف السيطرة على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية.

في أول أيام تطبيق القرار.. تعرف على السلع المعفاة من الجمارك

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3912 لسنة 2023 بإعفاء 12 سلعة مستوردة من الجمارك لمدة 6 شهور بهدف السيطرة على الأسعار والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية بالأسواق المحلية حيث يتم تطبيق القرار بدأ من اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023.

شملت قائمة السلع المعفاة من الجمارك (الدواجن، أحشاء وأطراف الأبقار، الألبان، الزبد، الجبن، الشاي، الدهون، شحوم الزيوت النباتية، السكر، المكرونة، محضرات الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، الأدوية) حيث جاء القرار عقب اجتماع موسع عقدته وزارة التموين بالاشتراك مع الغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية بضبط الأسعار.

نسبة خفض أسعار السلع في الأسواق عقب قرار رفع الجمارك

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قيمة التخفيض على السلع التي تم رفع الجمارك عنها ستتراوح من 15 إلى 25 % حيث يستهدف القرار دعم المواطن والحد من آثار الموجة التضخمية على حياة الملايين من المواطنين حيث تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذها تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح اتحاد منتجي الدواجن والبيض أن قيمة التخفيض ستصل إلى 15% على الدواجن الحية و المجمدة والبيض بداية من اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 حيث تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الإلتزام التجار بالأسعار المتفق عليها في السوبر ماركت والمحلات التجارية.

سعر الارز اليوم في الأسواق

يبحث الملايين من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية في السواق المصرية والصادر بشأنها قرار الإعفاء من الجمارك حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل سعر كيلو الأرز نحو 27.38 جنيه في الأسواق المصرية.

سجل سعر كيلو الفول نحو 38.47 جنيه في الأسواق المصرية.

سجل سعر كيلو الدقيق نحو 23.27 جنيه في الأسواق المصرية.

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 63.11 جنيه في الأسواق المصرية.

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