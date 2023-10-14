أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 14-10-2023

يستطيع الملايين من المواطنين متابعة أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 14-10-2023 من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها "الدستور" للقراء طوال ساعات اليوم في مختلف المجالات التي يهتم بها قطاع عريض من المواطنين من كافة محافظات الجمهورية.

سعر طن الحديد اليوم السبت 14-10-2023

استقرار في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 14-10-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب؛ وذلك بفعل الاستقرار الذي تشهده كافة العملات الأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وهي كما يلي:

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 33500 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31800 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32200 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 33000 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 32100 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32400 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 32500 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32700 جنيه للطن الواحد بدون تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو مستوى 2000 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو مستوى 1940 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو مستوى 1870 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو مستوى 1940 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو مستوى 2000 جنيه.