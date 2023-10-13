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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-10-2023

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

استقرت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم عند نفس المستويات السعرية التي سجلها في منذ بداية شهر أكتوبر، مع اتجاه شركات الحديد لتثبيت سعرها مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البنا، كما استقر سعر الأسمنت لدى الشركات العاملة في السوق المصري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 13-10-2023.

سعر طن الحديد 

  • حديد عز: 32135 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
  • سعر الحديد بشاي للصلب: 33 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
  • سعرالحديد المصريين: 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد السويس: 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد المراكبي للصلب: 32 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد الجارحي للصلب: 32 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد العتال: 32،800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد المعادي: 32،200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد الكومي: 32،400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد المراكبي: 32،500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد عطية  32،700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
  • حديد العشري: 32،500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

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سعر الأسمنت اليوم 

أسمنت وادي النيل 1،880 جنيه.

أسمنت المسلح 2،020 جنيه.

جنوب الوادي 1،890 جنيه.

أسمنت أسوان 2،150 جنيه.

أسمنت السد العالي 2،150 جنيه.

أسمنت قنا   2،170 جنيه.

أسمنت المصري 1،940 جنيه.

أسمنت الممتاز 1،970 جنيه.

أسمنت التعمير  2،000 جنيه.

أسمنت الصعيد 2،070 جنيه.

أسمنت المعلم 1،900 جنيه.

أسمنت السهم 1،890 جنيه.

أسمنت الفهد 1،890 جنيه.

أسمنت المخصوص 1،920 جنيه.

أسمنت السويس 1،940 جنيه.

أسمنت السويدي 2،150 جنيه.

أسمنت العسكري 1،900 جنيه.

أسمنت النصر 1،970 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1،900 جنيه.

أسمنت حلوان 1،950 جنيه.

العسكري بني سويف 1،960 جنيه.

أسمنت المنيا 1،970 جنيه.

أسمنت المهندس 2،070 جنيه.

أسمنت تايتان 1،950 جنيه.

أسمنت أسيوط  2،070 جنيه.

أسمنت المصريين  2،050 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2،090 جنيه.

أسمنت البرج 2،090 جنيه.

أسمنت الماكس 2،100 جنيه.

أسمنت النهضة 2،180 جنيه.

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