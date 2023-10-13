الذرة بـ11000.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة ارتفاعًا، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينية 11700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة البرازيلية 11700 جنيه، وسجل سعر طن الذرة الأوكرانية 11000 جنيه، وسجل سعر طن الذرة التركية 11100 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة المحلية "حورس" 2500 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وبلغ سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتينية" 12500 جنيه، وبلغ سعر بذور الصويا SB المستوردة 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلية 44% 24000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلية 46% 25000 جنيه، وبلغ سعر كسب الصويا المستوردة 25000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات المستوردة 36900 جنيه، وسجل سعر طن صويا فول فات المحلية 36500 جنيه، وسجل سعر صويا هاي فات 43% المستوردة 28600 جنيه، وسجل سعر طن صويا هاي فات 43% المحلية 23800 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب العباد +36% 17000 جنيه، وبلغ سعر طن الجيلوتين المستوردة 45000 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران المحلية 9200 جنيه، وبلغ سعر طن الجيلوتين المحلية 35000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 8800 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحدة)، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.



أسعار أعلاف الدواجن



وسجل سعر طن العلف البادي 19800 جنيه، كما سجل سعر طن العلف النامي 19600 جنيه للطن، وفي حين سجل سعر طن العلف الناهي 19400 جنيه للطن، وسجل سعر طن العلف البادي النامي 19300 جنيه للطن، وسجل سعر طن العلف البياض 16900 جنيه، كما سجل سعر طن العلف البياض 17% بـ 16850 جنيه، وسجل سعر طن العلف البياض 16% بـ 16700 جنيه للطن، وسجل سعر طن العلف البياض 14% بـ 16300 جنيه.