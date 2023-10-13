أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 13-10-2023

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، فاستقر سعر الفراخ البيضاء عند نفس السعر الذي سجلته أمس والتي تصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيهًا للكيلو، وقد تقل الصغرى حسب المنطقة، كما استقر سعر كرتونة البيض، بينما تراجعت أسعار الكتاكيت، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 13-10-2023.

الفراخ البيضاء بكام النهاردة

سجل سعر الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم 67 جنيهًا لتستقر عند نفس المستوى السعري الذي سجلته أمس، على أن تبدأ أسعارها في التراجع بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% بداية من السبت المقبل، بالتزامن مع تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلن عنها مجلس الوزراء، مع إلغاء الجمارك على بعض السلع الغذائية ومنها الدواجن لمدة 6 أشهر، وذلك في محاولة للسيطرة على أسعار السلع الغئاية التي ترتفع كثيرًا مؤخرًا.

وجاء سعر الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية والتي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي:

سعر الدواجن الساسو: 99 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 62 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي: 110 جنيهات.

سعر الكتكوت اليوم

سعر كتكوت أبيض: 24 جنيهًا.

القاهرة للدواجن: اربو 28 جنيهًا.

بلادي للأعلاف والدواجن: ايفيان 27 جنيهًا.

نيوهوب إيجيبت للدواجن: 29 جنيهًا.

الفيروز (زلط/ابو زيد): 26 جنيهًل.

الوطنية: كب 28 جنيهًا.

الوادي: روص 29 جنيهًا.

العناني: 34 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 20 جنيهًا.

المصريه الهولندية (طارق هلا): روص 25 جنيهًا.

نيوجين: 31 جنيهًا.

عاصم الخرصاوي: 24 جنيهًا.

القصبي: أي أر 29 جنيهًا.

رواد النيل: 30 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة بيض أبيض: 125 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض أحمر: 126 جنيهًا.

سعر كرتونة بيض بلدي: 140 جنيهًا.