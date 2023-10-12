للدواجن والماشية.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنينى “:11400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 11400 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 10700 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2300 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 1800 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الاسواق

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 12200 جنيه، كما بلغ بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ كسب صويا محلى 44%: 24000 جنيه، كما بلغ كسب صويا 46% محلى: 25000 جنيه، وبلغ كسب صويا مستورد:25000 جنيه، كما بلغ طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، فيما بلغ صويا فول فات ”محلى”: 36500 جنيه ”أرضه ”وبلغ طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 28600 جنيه ”أرضه ”، فيما بلغ صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 23800 جنيه ”أرضه”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، وسجل سعر جيلوتين ”مستورد”: 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 9200 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين ” محلى”: 35000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل طن أعلاف بادى 19400 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 19300 جنيه للطن فى حين سجل طن العلف ناهى 19200 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 16800 جنيه.كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 16750 جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 15900 جنيه.