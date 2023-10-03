قائمة أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء للدواجن والماشية في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنتيني “:10900 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 10900 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10000 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 10000 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 1700 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية: 1700 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 11700جنيه، كما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 22000 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا 46% محلى: 23000 جنيه وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:23000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ” محلى ”: 36500 جنيه ” أرضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 28600 جنيه ” أرضه ”، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 23800 جنيه ” أرضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلى: 8100 جنيه، كما بلغ سعر جلوتين ” محلى”: 34500 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد،وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 19800 جنيه، كما سجل سعر طن العلف نامى 19500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 19400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19250 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 17000 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 16800 جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16500 جنيه للطن.وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16400 جنيه.