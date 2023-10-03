الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء للدواجن والماشية في الأسواق

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنتيني “:10900 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 10900 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10000 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 10000 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 1700 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية: 1700 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 11700جنيه، كما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 22000 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا 46% محلى: 23000 جنيه وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:23000 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ”  محلى ”: 36500 جنيه ” أرضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 28600 جنيه ” أرضه ”، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 23800 جنيه ” أرضه ”.

أسعار خامات الأعلاف اليوم الأثنين 2 أكتوبر في بورصة الدواجن

قائمة أسعار الأعلاف اليوم الخميس للماشية والدواجن فى الأسواق

التعاملات الصباحية|أسعار خامات الأعلاف اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس 14 سبتمبر في مستهل تعاملات البورصة

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلى: 8100 جنيه، كما بلغ سعر جلوتين ” محلى”: 34500 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد،وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 19800 جنيه، كما سجل سعر طن العلف نامى 19500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 19400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19250 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 17000 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 16800 جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16500 جنيه للطن.وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16400 جنيه.

الذرة الأوكراني ب10000جنيه أسعار الأعلاف الاسواق سعر طن العلف أسعار أعلاف الدواجن

مواد متعلقة

الذرة البرازيلى بـ 12400جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

النخالة بـ11500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس في الأسواق

النخالة الخشنة بـ11500 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة الأرجنتيني والبرازيلي بـ 13300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

الذرة البرازيلى بـ13100 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الذرة بـ12700 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم الخميس

الذرة الأوكراني بـ 10800 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور