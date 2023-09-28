الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة أسعار الأعلاف اليوم الخميس للماشية والدواجن فى الأسواق

الأعلاف
الأعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “:11100 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 11100 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10100 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 10100 جنيه، فيما سجل سعر إردب الذرة الرفيعة ” محلى” ”حورس”: 1700 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الشامية: 1700 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

بلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 11800 جنيه، فيما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 22500 جنيه،وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 23500 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد: 23500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 36900 جنيه أرضه صويا فول فات ” محلى ”: 36500 جنيه ”أرضه”، فيما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد”: 28600 جنيه ”أرضه”، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 23800 جنيه ”أرضه”.

التعاملات الصباحية|أسعار خامات الأعلاف اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

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وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، بينما بلغ جيلوتين ”مستورد”: 45000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى: 7600 جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 40000 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وبلغ وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه، وسجل طن أعلاف بادى 19800 جنيه 

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل طن العلف نامى 19500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 19400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ19250 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ17000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ16800 جنيه. وسجل سعر طن بياض 16%بـ16500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ16400 جنيه.

الذرة الأوكراني ب10100 جنيه أسعار الأعلاف اليوم أسعار الأعلاف اليوم أسعار أعلاف الدواجن أسعار أعلاف الدواجن اليوم

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