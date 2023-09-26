الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار خامات الأعلاف اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار الذرة الصفراء تراجعًا في عدد من أنواعها بينما استقرت أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر في بورصة السلع ، حيث ينعكس سعر طن الذرة الصفراء على السعر النهائى للدواجن.

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ونستعرض في السطور التالية أسعار الذرة الصفراء في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة

أسعار الذرة الصفراء اليوم 

سجلت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 10900 جنيها للطن صب أرضه.

سجلت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 10900 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني  اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 100 جنيها في الطن، لتسجل 10300 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 100 جنيها في الطن، لتسجل 10300 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 100 جنيها في الطن، لتسجل 10300 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 100 جنيها في الطن، لتسجل 10300 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 100 جنيها في الطن، لتسجل 10300 جنيها للطن صب أرضه.

بورصة الدواجن| أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 26-9-2023

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الصويا اليوم في بورصة السلع

سجلت أسعار صويا 44 % اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 22500 جنيها للطن.

بلغت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 23000 جنيها للطن.

سجلت أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 23000 جنيها للطن.

سجلت أسعار ردة ( نخالة )  اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 8000 جنيها للطن.

قدرت أسعار زيت صويا منزوع  اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 42500 جنيها للطن.

سجلت أسعار زيت صويا مكرر  اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 43500 جنيها للطن.

سجلت أسعار بذرة فول الصويا  اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 22000 جنيها للطن.

جاءت أسعاركسب عباد 36% اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر  15500 جنيها للطن.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27%  اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 18500 جنيها للطن.

بلغت أسعار جلوتين مستورد 60% اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر  47500 جنيها للطن. 

سجلت أسعار قشر فول الصويا  اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 7500 جنيها للطن. 

أسعار الذرة الصفراء برازيلى أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني أسعار الذرة الصفراء صربي أسعار الذرة الصفراء امريكي أسعار الذرة الصفراء بلغاري أسعار الذرة الصفراء روماني أسعار صويا 44

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