الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس 14 سبتمبر في مستهل تعاملات البورصة

أعلاف
أعلاف

سجلت  أسعار إضافات الأعلاف اليوم حالة من الاستقرار اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية، وإضافات الأعلاف من مدخلات الإنتاج التي تتدخل في خامات الأعلاف.

وتقدم "الدستور" أسعار إضافات الأعلاف في مستهل التعاملات الصباحية. 

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس

مونو كالسيوم من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 42000 جنيه للطن.

داي كالسيوم من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 39000 جنيه للطن.

 كولين كلوريد من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 51000 جنيه للطن.

لايسين من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 80000 جنيه للطن.

ميثيونين  من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 118000 جنيه للطن.

ثريونين من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 75000 جنيه للطن.

 بيكربونات الصوديوم من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 28000 جنيه للطن.

مسحوق سمك إماراتي 60% من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 60000 جنيها للطن.

التعاملات الصباحية|قائمة أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

التعاملات الصباحية|أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بورصة السلع

أسعار إضافات الأعلاف في بورصة السلع 

مسحوق اللحم 55% من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 29000 جنيه للطن.

 مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 14000 جنيه للطن.

مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 12000 جنيه للطن.

مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 32000 جنيه للطن.

مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 26500 جنيه للطن.

 مسحوق سمك محلي 50% من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل  اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 27000 جنيه للطن.

أسعار إضافات الأعلاف إضافات الأعلاف إضافات الأعلاف الدواجن بورصة السلع بورصة السلع سعر

مواد متعلقة

التعاملات الصباحية|قائمة أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

التعاملات الصباحية|أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 12-9-2023

أسعار إضافات الأعلاف اليوم السبت 26 أغسطس في بورصة السلع

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بورصة السلع

التعاملات الصباحية|أسعار إضافات الأعلاف اليوم الثلاثاء 22-8-2023

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

"الاستثمار" تستغنى عن "ثلثى" المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

"الداخلية" تكشف ملابسات جريمة قنا.. وقتل "كلب المنوفية" بعد تعذيبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس