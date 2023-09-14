أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس 14 سبتمبر في مستهل تعاملات البورصة

سجلت أسعار إضافات الأعلاف اليوم حالة من الاستقرار اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية، وإضافات الأعلاف من مدخلات الإنتاج التي تتدخل في خامات الأعلاف.

وتقدم "الدستور" أسعار إضافات الأعلاف في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار إضافات الأعلاف اليوم الخميس

مونو كالسيوم من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 42000 جنيه للطن.

داي كالسيوم من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 39000 جنيه للطن.

كولين كلوريد من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 51000 جنيه للطن.

لايسين من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 80000 جنيه للطن.

ميثيونين من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 118000 جنيه للطن.

ثريونين من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 75000 جنيه للطن.

بيكربونات الصوديوم من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 28000 جنيه للطن.

مسحوق سمك إماراتي 60% من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 60000 جنيها للطن.

أسعار إضافات الأعلاف في بورصة السلع

مسحوق اللحم 55% من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 29000 جنيه للطن.

مسحوق العظم (13% فسفور - 26% كالسيوم) من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 14000 جنيه للطن.

مسحوق لحم وعظم (30% بروتين - 8% فسفور - 12% كالسيوم) من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 12000 جنيه للطن.

مسحوق لحم أصفر (بدون ريش 55% - 60%) من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 32000 جنيه للطن.

مسحوق لحم وعظم (25% - 30% ) من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 26500 جنيه للطن.

مسحوق سمك محلي 50% من إضافات الأعلاف الدواجن تسجل اليوم الخميس 14 سبتمبر في بورصة السلع سعر 27000 جنيه للطن.