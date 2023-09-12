الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-9-2023

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء استقرارا حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنتيني “ :11300 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 11300 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10400 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1700 جنيه، فيما بلع سعر أردب الذرة الشامية : 1700 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنتيني” 12100 جنيه، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد : 40000 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا محلى 44% : 24000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى : 24800 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا مستورد :24500 جنيه.

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه ارضه، بينما بلغ سعر صويا فول فات ”  محلى ” : 36500 جنيه ” أرضه ”
صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” ارضه ”، وبلغ سعر صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” أرضه ”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :17000 جنيه، وسجل سعر جيلوتين ” مستورد ” : 45000 جنيه ، بينما سجل سعر طن رده بران محلى : 8300 جنيه، فيما سجل سعر جيلوتين ” محلى”: 44000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة :8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ، وسجل سعر حمل التبن :سجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه .

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

الآن.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 12-9-2023

أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 19800 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 19500 جنيه للطن ، فى حين سجل طن العلف ناهى 19400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19250 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 17000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 16800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 16400 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم سعر أردب الذرة سعر طن صويا أسعار أعلاف الدواجن سعر طن الذرة

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