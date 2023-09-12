الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 8 - 9 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.01 جنيه للشراء و33.21 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.12 جنيه للشراء، و33.31 جنيه للبيع.

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الآن.. سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 12-9-2023


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.06 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 5 - 9 قروش للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.44 جنيه للشراء و38.69 جنيه للبيع..وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.56 جنيه للشراء، و38.75 جنيه للبيع .

أسعار الجنيه الإسترليني

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.58 جنيه للشراء و38.71 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية..سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا ما دون 100 جنيه للشراء والبيع، حيث سجل 99.08 جنيه للشراء و99.98 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

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