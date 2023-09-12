الآن.. سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 12-9-2023

مع بداية الساعات الصباحية يحرص المسافرون إلى خارج البلاد على معرفة سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 12-9-2023 عبر جوجل، حيث استقر السعر مقابل أسعار الجنيه المصري، طبقا لما أوضحته المواقع الإلكترونية الرسمية بالبنوك على شبكة الإنترنت وفي شاشات التداول المنتشرة في فروع المصارف العاملة في القطاع المالي في مصر وماكينات الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 12-9-2023

وفيما يلي تستعرض الدستور أسعار العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء في البنوك المختلفة.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، ثبت عند مستوى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري، بلغ قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام عمليات التداول.

سعر العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بنك البركة

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، شهد مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل الجنيه المصري، وصل إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بنك الكويت الوطني

سعر الدولارفي بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، بلغ قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، في بداية التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، سجل قيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بنك قناة السويس

سعر الدولارفي بنك قناة السويس، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، قُدر بقيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المصري، بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر في البنك المصري الخليجي

سعر اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، وجاء بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.