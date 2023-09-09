تراجع جماعي لأسعار العملات الرقمية اليوم السبت

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم حالة مع الهبوط الجماعي بقيادة عملة بيتكوين التي اخترفت حاجز 25 ألف دولار، في مستهل تعاملات الجمعة 9 سبتمبر 2023.

وسجل سعر عملة بيتكوين تراجع بنسبة 1.79%، ليصل إلى 25.868.7 دولار، كما تراجع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 1.04% دولار مسجلًا 1.633.20 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.16%، ليسجل 0.2552 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 40. 2% ليسجل 552. 19 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجعًا بنحو 0.39%، ليصل إلى مستويات 0.063576 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 0.39% إلى مستويات 0.00763 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.85% إلى مستويات قرب 9.91 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 20. 0% إلى مستويات 0.00608 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 58. 1% إلى مستويات 0719 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.50370 دولار.

وزارة الخزانة الأمريكية

وفي وقت سابق، تقدمت وزارة الخزانة الأمريكية باقتراح لإلزام بورصات العملات المشفرة العاملة داخل الولايات المتحدة بالإفصاح عن معلومات مفصلة تخص معاملات العملاء لمصلحة الضرائب.

هذا المقترح في حالة اعتماده رسميا، سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2026، وسيتم تطبيقه على عدد من بورصات العملات المشفرة العاملة في أمريكا، مثل بورصة كوين بيس غلوبال، وبورصة كراكن.

قيمة السرقات في العملات المشفرة

كشفت إحصائية جديدة عن قيمة السرقات التي تمت في فضاء العملات المشفرة، منذ بداية عام 2023 الجاري، والتي ظهر أنها تقترب من المليار دولار.

ووفق ما ذكر "كوين تليجراف"، فإنه في شهر أغسطس المنقضي فقط، كانت قيمة ما تمت سرقته من عملات رقمية بفعل الاختراقات وعمليات الاحتيال على مستوى العالم، حوالي 45 مليون دولار.

بهذا المعدل، يصل حجم السرقات بعالم العملات المشفرة الناتجة عن عمليات الاختراق لنحو 997 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، بحسب إحصائية لشركة أمن البلوكتشين "سيتريك" CertiK.

أيضا أوضحت الدراسة التي قامت بها شركة" سيتريك "أن أهم ظواهر سرقة للكريبتو شهدها شهر أغسطس الماضي، كانت عملية الهجوم على بروتوكول زونامي بحجم خسائر قيمتها 2.2 مليون دولار، وعملية" سحب البساط"، التي تعرضت لها عملة "بيبي" الرقمية، بقيمة خسائر 13.2 مليون دولار.

وعلى مدار العام الجاري، كانت قد بلغت القيمة الإجمالية لخسائر السرقات من العملات الرقمية 997 مليون دولار بسبب عمليات الاختراق، وذلك يشمل 261 مليون دولار فقدت بسبب هجمات من نوع "القروض السريعة".