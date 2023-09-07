أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس.. تباين بعد فترة من الانتعاش

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم الخميس، بعد فترة من الانتعاش في سوق "الكريبتو"، متأثرة بسبب عوائد سندات الخزانة الأمريكية .

وسجل سعر عملة بيتكوين ارتفاعًا بنسبة 0.16%، ليصل إلى 25.785.1 دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.56% دولار مسجلًا 1.638.03 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.28%، ليسجل 0.2569 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 85. 1% ليسجل 660. 19 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجعًا بنحو 0.50%، ليصل إلى مستويات 0.063501 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 0.66% إلى مستويات 0.00766 دولار، وارتفعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.59% إلى مستويات قرب 9.95 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 99. 0% إلى مستويات 0.00606 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 28. 0% إلى مستويات 0514 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.50370 دولار.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ويأتي التراجع المستمر فى العملات الرقمية بسبب اقتراب عوائد سندات الخزانة الأمريكية على المدى الطويل من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وهي جزء من عمليات بيع السندات العالمية التي تعكس خطر فترة طويلة من الإعدادات النقدية التقييدية لخنق التضخم.

وتنذر مثل هذه التحركات بالسيولة المقيدة التي من شأنها أن تشكل تحديًا للأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم والعملات المشفرة.

ولا تزال صناعة العملات المشفرة متمسكة بالأمل في وجود رياح خلفية من التطبيقات المعلقة، لبدء صناديق تداول العملات الأجنبية الآجلة في الولايات المتحدة.

ومن المحتمل أن تأمل السوق أن يكون هناك خطاب مسالم من جاكسون هول، وفقًا لما ذكره محلل السوق في "IG Australia Pty"، توني سيكامور لوكالة "بلومبرج".

وبحسب سيكامور، فإن التوقعات تشير إلى انخفاض مؤشر الأسهم S&P 500 بنسبة 2% إلى 3% وسط ارتفاع في عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات لتتجاوز 4.33%، مع توسيع بيتكوين لتراجعها إلى حوالي 25000 دولار.

كما ترسم بعض الإشارات الفنية التي يتبعها المحللون الفنيون صورة مختلطة، إذ يشير مقياس الزخم المعروف باسم مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا إلى أن بيتكوين قريبة من مستوى ذروة البيع منذ منتصف عام 2023.

الخزانة الأمريكية

وفي وقت سابق، تقدمت وزارة الخزانة الأمريكية باقتراح لإلزام بورصات العملات المشفرة العاملة داخل الولايات المتحدة بالإفصاح عن معلومات مفصلة تخص معاملات العملاء لمصلحة الضرائب.

هذا المقترح في حالة اعتماده رسميًا، سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2026، وسيتم تطبيقه على عدد من بورصات العملات المشفرة العاملة في أمريكا، مثل بورصة كوين بيس غلوبال، وبورصة كراكن.