السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت، بعد فترة من الانتعاش في سوق "الكريبتو".

وسجل سعر عملة بيتكوين تراجع  بنسبة 0.03%، ليصل إلى 29.399.8 دولار، كما تراجعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.06% دولار مسجلًا 1.847.10 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.42%، ليسجل 0.2930 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 99. 0% ليسجل 476. 21 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاع  بنحو 0.41%، ليصل إلى مستويات 0.075923 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 9.32% إلى مستويات 0.1091 دولار، وتراجعت  العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.50% إلى مستويات قرب 12.44 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 03. 0% إلى مستويات 0.00775 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 62. 1% إلى مستويات 1870 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 0.76% إلى مستويات 0.62972 دولار. 

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية الكريبتو سوق بيتكوين دوج كوين

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