تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم السبت، بعد فترة من الانتعاش في سوق "الكريبتو".

وسجل سعر عملة بيتكوين تراجع بنسبة 0.03%، ليصل إلى 29.399.8 دولار، كما تراجعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.06% دولار مسجلًا 1.847.10 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.42%، ليسجل 0.2930 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 99. 0% ليسجل 476. 21 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 0.41%، ليصل إلى مستويات 0.075923 دولار، وارتفعت عملة "شيبا" بنسبة 9.32% إلى مستويات 0.1091 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.50% إلى مستويات قرب 12.44 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 03. 0% إلى مستويات 0.00775 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 62. 1% إلى مستويات 1870 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 0.76% إلى مستويات 0.62972 دولار.