أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعي في سوق "الكريبتو" بعد انتعاشة قصيرة

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم تراجعا جماعيا ، اليوم الاثنين، بعد فترة من الانتعاش في سوق "الكريبتو".

وسجل سعر عملة بيتكوين تراجعا بنسبة 0.08%، ليصل إلى 26.015.3 دولار، كما تراجعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.13% دولار مسجلًا 1.649.63 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.42%، ليسجل 0.2605 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 66. 0% ليسجل 466. 20 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 0.77%، ليصل إلى مستويات 0.062507 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 1.12% إلى مستويات 0.796 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 0.59% إلى مستويات قرب 10.06 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 13. 1% إلى مستويات 0.00616 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 54. 1% إلى مستويات 0208 .1 دولار، وارتفعت عملة ريبيل بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.52040 دولار.

أسباب التراجع المستمر بسوق الكريبتو

ويأتي التراجع شبه المستمر بسوق الكريبتو، بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية على المدى الطويل من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وهي جزء من عمليات بيع السندات العالمية التي تعكس خطر فترة طويلة من الإعدادات النقدية التقييدية لخنق التضخم.

وتنذر مثل هذه التحركات بالسيولة المقيدة التي من شأنها أن تشكل تحدياً للأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم والعملات المشفرة.

وهذا الأسبوع سيجتمع كبار مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول لحضور الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المحتمل أن يأمل السوق أن يكون هناك خطابا مسالما من جاكسون هول"، وفقاً لما ذكره محلل السوق في "IG Australia Pty"، توني سيكامور لوكالة "بلومبرغ.

وبحسب سيكامور، فإن التوقعات تشير إلى انخفاض مؤشر الأسهم S&P 500 بنسبة 2% إلى 3% وسط ارتفاع في عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات لتتجاوز 4.33%، مع توسيع بيتكوين لتراجعها إلى حوالي 25000 دولار.