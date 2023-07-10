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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية.. تراجع جماعي في "الكريبتو" بقيادة بيتكوين

العملات الرقمية-
العملات الرقمية- أرشيفية

 تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين، بعد فترة من الانتعاش في سوق "الكريبتو"، مع حفاظ بيتكوين على قيمتها متجاوزة الـ30 ألف دولار. 

 وسجل سعر عملة بيتكوين تراجع  بنسبة 0.44%، ليصل إلى 30128.7 دولار، كما تراجعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.31% دولار مسجلًا 1.861.47 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 0.31%، ليسجل 0.2851 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 29. 2% ليسجل 120. 21 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجع  بنحو 1.76%، ليصل إلى مستويات 0.064869 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 0.65% إلى مستويات 0.764 دولار، وتراجعت  العقود الذكية "AV AX" في حدود 5.26% إلى مستويات قرب 13.34 دولار.

كما انخفض سعر عملة "تيرا" بنسبة 60. 1% إلى مستويات 0.00816 دولار، وتراجعت عملة "FTX Token" بنسبة 82. 6% إلى مستويات 3987 .1 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 0.72% إلى مستويات 0.46689 دولار. 

وكانت العملات الرقمية أسيرة تداعيات قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على مدار 10 اجتماعات متتالية منذ مارس من العام الماضي، قبل أن يثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وأصدر البيت الأبيض تقريرا يعزز فكرة فرض ضريبة على طاقة تعدين الأصول الرقمية (DAME)، وستطبق الضريبة على المعدنين لكل العملات المشفرة على الرغم من اختلاف مستويات استهلاك الطاقة لديها.

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أسعار العملات الرقمية سوق الكريبتو بيتكوين إيثريوم كاردانو سولانا دوج كوين البيت الأبيض

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