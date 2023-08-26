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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 فى البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 26-8-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة عقب قرار اتحاد البريكس بضم  دول من بينهم مصر في أول عام 2024 والذي يؤثر سلبيا على العملة الأمريكية.


سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في البنوك

يقدم الدستور للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 26-8-2023 في البنوك ضمن الخدمات المتنوعة اليومية التي تهم قطاع عريض من المواطنين وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

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مصر فى بريكس.. هل تتأثر أسعار الذهب؟

وصل الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

استقرت العملة الأمريكية في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يتداول بنك الإسكندرية الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.


في البنك التجاري الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.


حقق الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.95 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


سُعر الدولار في بنك كريدي أجريكول بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 24-8-2023

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 25-8-2023

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية


سجل اليورو الأوروبي نحو 33.46 جنيه للشراء و 33.53 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الإسترليني 39.12 جنيه للشراء 39.26 جنيه للبيع.

بلغ الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 99.98 جنيه للشراء و 100.39 جنيه للبيع.

سُعر الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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