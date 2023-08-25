أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 25-8-2023
ارتفعت أسعار الحديد اليوم الجمعة مقارنة بسعر الحديد في بداية أغسطس الجاري، ويشهد سوق مواد البناء حالة من الركود محليًا وعالميًا، بينما استقرت أسعار الأسمنت عند الحدود السعرية التي سجلتها منذ بداية الشهر.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 25-8-2023.
سعر الحديد اليوم
سجلت أسعار الحديد ارتفاع جديد حيث يبلغ متوسط سعر الحديد 37 ألف جنيه للمستهلك مقارنة ب 35 ألفا مطلع الشهر الجاري، وجاءت أسعارها كالتالي :
- حديد الجارحي أعلن عن زيادة جديدة بواقع 500 جنيه للطن ليسجل نحو 32 ألفًا تحميل أرض المصنع.
- سعر طن حديد عز 32135 جنيهًا .
- حديد السويس 32050 جنيه
- حديد المصريين 32050 جنيه .
- حديد المراكبي للصلب 32 ألفًا .
- حديد العتال 33,000 جنيه
- حديد المعادى 31,500 جنيه
- حديد الكومى 32,000 جنيه
- حديد عطية 32,000 جنيه
- حديد العشري 32,500 جنيه
- حديد مصر ستيل 31,500 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت وادي النيل 1,760 جنيه
- أسمنت المسلح 1,860 جنيه
- أسمنت المخصوص 1,820 جنيه
- أسمنت السويس 1,820 جنيه
- جنوب الوادي 1,800 جنيه
- أسمنت السويدي 1,910 جنيه
- أسمنت العسكري 1,800 جنيه
- أسمنت المعلم 1,780 جنيه
- اسمنت السهم 1,800 جنيه
- أسمنت الفهد 1,760 جنيه
- أسمنت النصر 1,820 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5 1,800 جنيه
- أسمنت حلوان 1,850 جنيه
- العسكري بني سويف 1,830 جنيه
- أسمنت المنيا 1,840 جنيه
- أسمنت المهندس 1,890 جنيه
- أسمنت تايتان 1,840 جنيه
- أسمنت المصري 1,830 جنيه
- أسمنت الممتاز 1,830 جنيه
- أسمنت التعمير 1,850 جنيه
- أسمنت الصعيد 1,890 جنيه
- أسمنت أسيوط 1,890 جنيه
- أسمنت المصريين 1,860 جنيه
- أسمنت العامرية عادة 1,900 جنيه
- أسمنت البرج 1,890 جنيه
- أسمنت الماكس 1,915 جنيه
- أسمنت النهضة 1,900 جنيه
- أسمنت أسوان 1,880 جنيه
- أسمنت السد العالي 1,860 جنيه