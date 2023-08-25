ارتفعت أسعار الحديد اليوم الجمعة مقارنة بسعر الحديد في بداية أغسطس الجاري، ويشهد سوق مواد البناء حالة من الركود محليًا وعالميًا، بينما استقرت أسعار الأسمنت عند الحدود السعرية التي سجلتها منذ بداية الشهر.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 25-8-2023.

سعر الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد ارتفاع جديد حيث يبلغ متوسط سعر الحديد 37 ألف جنيه للمستهلك مقارنة ب 35 ألفا مطلع الشهر الجاري، وجاءت أسعارها كالتالي :

حديد الجارحي أعلن عن زيادة جديدة بواقع 500 جنيه للطن ليسجل نحو 32 ألفًا تحميل أرض المصنع.

سعر طن حديد عز 32135 جنيهًا .

حديد السويس 32050 جنيه

حديد المصريين 32050 جنيه .

حديد المراكبي للصلب 32 ألفًا .

حديد العتال 33,000 جنيه

حديد المعادى 31,500 جنيه

حديد الكومى 32,000 جنيه

حديد عطية 32,000 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد مصر ستيل 31,500 جنيه

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت وادي النيل 1,760 جنيه

أسمنت المسلح 1,860 جنيه

أسمنت المخصوص 1,820 جنيه

أسمنت السويس 1,820 جنيه

جنوب الوادي 1,800 جنيه

أسمنت السويدي 1,910 جنيه

أسمنت العسكري 1,800 جنيه

أسمنت المعلم 1,780 جنيه

اسمنت السهم 1,800 جنيه

أسمنت الفهد 1,760 جنيه

أسمنت النصر 1,820 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,800 جنيه

أسمنت حلوان 1,850 جنيه

العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت المنيا 1,840 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيه

أسمنت تايتان 1,840 جنيه

أسمنت المصري 1,830 جنيه

أسمنت الممتاز 1,830 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيه

أسمنت الصعيد 1,890 جنيه

أسمنت أسيوط 1,890 جنيه

أسمنت المصريين 1,860 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,900 جنيه

أسمنت البرج 1,890 جنيه

أسمنت الماكس 1,915 جنيه

أسمنت النهضة 1,900 جنيه

أسمنت أسوان 1,880 جنيه

أسمنت السد العالي 1,860 جنيه