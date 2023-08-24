خالد داغر يكشف تفاصيل مهرجان القلعة وأهم نجومه ومفاجأة فى أسعار التذاكر

قال الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان القلعة مناسبة سعيدة لكل القائمين عليه وينتظرونه من السنة للسنة مثل الجمهور لأنه يختص بالأسرة المصرية البسيطة ونسعد برسم البسمة على وجوههم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن المهرجان يبدأ يوم الجمعة 25 أغسطس لمدة 14 ليلة، كل ليلة المسرح يستقبل فنانين، مشيرًا إلى أن مسرح "سارية الجبل" يستقبل التجارب الفنية المختلفة مثل الأغاني المصرية القديمة بتوزيع مختلف ويوجد تنوع كبير بالموسيقى.

أهم النجوم بمهرجان القلعة

وعن أهم نجوم المهرجان قال إن الفنان مدحت صالح وفايا يونان، يفتتحان المهرجان، والختام بالموسيقار العالمي عمر خيرت، كما يوجد ليلة صوفية للفنان ياسين التهامي، والمفاجأة ابن الأوبرا المنشد أحمد العمري والأوركسترا عبير نعمة، والفنان محمد محسن، و لينا شاماميان، ونسمة محجوب، و هاني شاكر، و علي الحجار، ونادية مصطفى، وغالية بن علي، والفنان وليد توفيق يشارك للمرة الأولى.

وتابع، "حريصين على وجود تنوع بين الموسيقى الحديثة والكلاسيكية والجاز ونقدم بوقية من الفنون المختلفة"، مؤكدًا أن أسعار التذاكر هي نفس قيمة تذكرة دخول القلعة وتباع في أكشاك بالقلعة وتبدأ من الثانية عشر ظهرًا.