موجهًة الشكر لـ«الشركة المتحدة».. وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل مهرجان القلعة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مهرجان القلعة في دورته الـ 31، افتتاحه يوم الجمعة المقبل، مؤكدة أنه يستمر على مدار أسبوعين، ويضم عددًا كبيرًا من المطربين بمصر والوطن العربي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الموسيقار عمر خيرت، سيقدم حفل الختام، وذلك لمكانته الكبيرة في قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي.

وتابعت، أن كل الحفلات التي تقام داخل الأوبرا، ستقام خارجها لمنح الجمهور فرصة مشاهدة حفلات مهرجان القلعة.

وأشادت وزيرة الثقافة، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم الدعم الإعلامي، وإبراز حالة الحراك الثقافي.

وأشارت إلى أن البث المباشر لجميع حفلات المهرجان ستكون على قناة "الحياة".

سبب عدم ترشيح الفنان عادل إمام لجائزة النيل

وعن ترشيح الفنان عادل إمام لنيل قلادة النيل، قالت إن الترشيحات تأتي للوزارة من الهيئات والمؤسسات والجامعات، والتصفيات تقوم بها لجان على أعلى مستوى وتكون في سرية، مؤكدة أن الفنان عادل إمام، قيمة وقامة كبيرة ونفتخر بوجودة، وحمل المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة اسمه تكريمًا له.