"البترول": تراجع أسعار النفط عالمياً اليوم الخميس

تراجعت أسعار النفط عالميًا، اليوم الخميس، بحسب جدول الأسعار الذي أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس.

وبحسب جدول الأسعار لوزارة البترول، سجل خام برنت 82.90 دولار، وخام غرب تكساس 78.53 دولار، وخام أوبك86.51 دولار.

وفي ذات السياق؟، السياق كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 6.1 مليون برميل أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي بـ18 أغسطس آب الحالي، وعند تسوية تعاملات الأمس، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر 0.95% عند 83.21 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنفس النسبة مسجلاً 78.89 دولار للبرميل.

أسعار النفط العالمية

ونوه بأن أسعار النفط تتداول في نطاق محدود على المدى القصير مع استمرار لعبة شد الحبل بين مخاوف الطلب ونقص العرض"، وأن سعر خام غرب تكساس الوسيط سيبقى على الأرجح عند مستوى 79 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي.

وتشير الفوارق الزمنية أيضاً إلى إيجابية أقل بشأن أسعار النفط. يبلغ الفارق الفوري لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً للبرميل، ضمن نموذج الـ"باكورديشن" الصعودي للأسعار، مقارنة بـ59 سنتاً في نهاية الأسبوع الماضي.

انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة

وإشارت إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول. طغى ذلك على ضيق السوق؛ بسبب تخفيضات الإمدادات السعودية والروسية، حيث ساعدت القيود على إحداث انخفاض حاد في مخزونات النفط العالمية خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات من شركة "كبلر".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر.