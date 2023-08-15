الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: تصدير 11 مليار متر مكعب غاز عبر خـط الغـاز العربى

وزارة البترول والثروة
وزارة البترول والثروة المعدنية

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن شركة "جاســكو" صدرت 11 مليار م3 من الغاز الطبيعي، عبر خـط الغـاز العربي ومصنعي الإسالة بإدكو ودميـاط من خلال الشـبكة القوميـة للغـازات الطبيعية، خلال العام الماضي.

البترول:  تصدير 11 مليارًا من الغاز الطبيعي عبر خـط الغـاز العربي

وتابعت الوزارة في بيان لها، أنه تــم توزيــع 1.471 مليــار م3 مــن الغــاز علــى العملاء الصناعييــن بــكل مـن مدينـة العاشـر مـن رمضـان الصناعيـة والمنطقـة الحـرة بالإسكندرية ومنطقـة مرغـم الصناعيـة.

كما تـم إمـداد قطاعـات الاستهلاك بالسـوق المحلـية والتصديـر بـ72 مليار م3 مـن الغـازات الطبيعيـة خلال عـام 2022 منهـا 61 مليـار م3 علـى قطاعـات الاستهلاك بالسـوق المحلـية.

البترول والثروة المعدنية تصدير 11 مليار م3 من الغاز الغاز الطبيعي البترول والغاز الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشبكة القومية للغازات الطبيعية السيد القصير وزير الزراعة

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