الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث البترول يكشف تفاصيل الكشف الجديد بمنطقة امتياز خليج السويس

المهندس حمدي عبدالعزيز
المهندس حمدي عبدالعزيز

كشف المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل الكشف البترولي الجديد بمنطقة امتياز خليج السويس، مؤكدًا أنه تم اكتشاف عدد من الآبار بها ما يقارب 4 آلاف برميل فى اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، والمذاع عبر فضائية DMC، أنه لأول مرة نعثر على الزيت الخام، والبئر اسمها حقل شمال جيسوم، مشيرًا إلى أنه تم العثور على خزان رئيسي، في طبقات جديدة من الأرض، حيث وصلنا للإنتاج لـ 23 ألف برميل يوميًا، مما يؤكد أن هذه المنطقة لازالت واعدة ولم تبح بكامل أسرارها.

وأوضح أن هذا الكشف يحفز الشركاء الأجانب لضخ استثمارات وحفر آبار جديدة، مما يؤدي لزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام ويعوض النقص الطبيعي للآبار.

الاكتشافات الجديدة

وعن الاكتشافات الجديدة قال إن البحر الأحمر تم توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية والحفر سيبدأ مع بداية العام الجديد، وكذلك البحر المتوسط الشركات العالمية تعمل الآن، وكذلك الصحراء الغربية.

المتحدث باسم وزارة البترول الكشف البترولي منطقة امتياز خليج السويس الأبار حقل شمال جيسوم الاكتشافات الجديدة

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