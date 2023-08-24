مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 24-8-2023
ارتفع سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 500 جنيه للطن في بعض الشركات، بينما استقرت في أغلبها ، ولكنها ما زالت تسجل نفس التراجع الذي سجلته منذ عدة أشهر، مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء في مصر وخارجها، بينما استقرت أسعار الاسمنت.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 24-8-2023
سعر طن الحديد
ارتفع سعر طن الحديد من شركة الجارحي ليصل إلى 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
استقر سعر حديد السويس للصلب عند 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.
استقر سعر طن حديد عز عند 32135 جنيهًا .
استقر سعر طن الحديد من شركة المصريين 32,500 جنيه.
حديد العشري 32,500 جنيه
حديد سرحان 31,500 جنيه
حديد بشاى 34,000 جنيه
حديد العتال 33,000 جنيه
حديد المعادى 31,500 جنيه
حديد الكومى 32,000 جنيه
حديد المراكبى 33,000 جنيه
حديد عطية 32,000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- الأسمنت المخصوص 1,820 جنيه
- الاسمنت السويس 1,820 جنيه
- الاسمنت السويدي 1,910 جنيه
- الاسمنت العسكري 1,800 جنيه
- الاسمنت وادي النيل 1,760 جنيه
- الاسمنت المعلم 1,780 جنيه
- الاسمنت السهم 1,800 جنيه
- الاسمنت الفهد 1,760 جنيه
- الاسمنت المسلح 1,860 جنيه
- جنوب الوادي 1,800 جنيه
- الاسمنت المصري 1,830 جنيه
- الاسمنت الممتاز 1,830 جنيه
- الاسمنت التعمير 1,850 جنيه
- الاسمنت النصر 1,820 جنيه
- الاسمنت سيناء 42.5 1,800 جنيه
- الاسمنت حلوان 1,850 جنيه
- العسكري بني سويف 1,830 جنيه
- الاسمنت المصريين 1,860 جنيه
- الاسمنت العامرية عادة 1,900 جنيه
- الاسمنت البرج 1,890 جنيه
- الاسمنت الماكس 1,915 جنيه
- الاسمنت النهضة 1,900 جنيه
- الاسمنت المنيا 1,840 جنيه
- الاسمنت المهندس 1,890 جنيه
- الاسمنت تايتان 1,840 جنيه
- الاسمنت الصعيد 1,890 جنيه
- الاسمنت أسيوط 1,890 جنيه