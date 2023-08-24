مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 24-8-2023

ارتفع سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 500 جنيه للطن في بعض الشركات، بينما استقرت في أغلبها ، ولكنها ما زالت تسجل نفس التراجع الذي سجلته منذ عدة أشهر، مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء في مصر وخارجها، بينما استقرت أسعار الاسمنت.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 24-8-2023

سعر طن الحديد

ارتفع سعر طن الحديد من شركة الجارحي ليصل إلى 32 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

استقر سعر حديد السويس للصلب عند 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

استقر سعر طن حديد عز عند 32135 جنيهًا .

استقر سعر طن الحديد من شركة المصريين 32,500 جنيه.

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد سرحان 31,500 جنيه

حديد بشاى 34,000 جنيه

حديد العتال 33,000 جنيه

حديد المعادى 31,500 جنيه

حديد الكومى 32,000 جنيه

حديد المراكبى 33,000 جنيه

حديد عطية 32,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم