أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 23 أغسطس في بورصة الدواجن والشركات

البيض من السلع الغذائية لا تقل أهمية في معرفة أسعارها عن الدواجن، حيث تنعكس أسعار الدواجن على أسعار البيض في الأسواق، وقد شهدت أسعار البيض حالة من الاستقرار على مدار الأيام الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار كرتونة البيض في بورصة السلع اليوم الأربعاء 23 أغسطس والتي جاءت كالتالي:

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

استقرار أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 109 جنيهات إلى 112 جنيه، وتصل إلى المستهلك في الأسواق بـ 120 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

استقرار أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 107 جنيهات إلى 110 جنيهات، وتصل إلى المستهل في الأسواق بـ 117 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

استقرار أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن لتسجل ما بين 119 جنيها إلى 121 جنيه، وتصل إلي المستهلك في الأسواق بـ 128 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض في الشركات اليوم الاربعاء 21 أغسطس

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 108.5جنيها للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 108 جنيها للكرتونة.

طبق البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 110 جنيهات للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 107 جنيهات للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 107.75 جنيها للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 109 جنيهات للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة البنا جروب ( البني) 109.75 جنيها للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة الصالحية ( البني) 109 جنيهات للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركةأكتوبر ( الأبيض) 107 جنيهات للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة أكتوبر ( البني) 109 جنيهات للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض) 107 جنيهات للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون (البني) 109 جنيهات للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركةكمشيش (البني) 110 جنيهات للكرتونة.

استقرار أسعار كرتونة البيض اليوم في شركة رشاد حمزه ( البني) 109.75 جنيها للكرتونة.