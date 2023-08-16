الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البيض في بورصة الدواجن الأربعاء 16-8-2023

بيض
بيض

شهدت أسعار البيض استقرارا اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحي في بورصة الدواجن، ويقدم الدستور في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم  16 أغسطس في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16 أغسطس

سجلت أسعار طبق البيض الأحمر في بورصة الدواجن اليوم ما بين 106 جنيه إلي  108 جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض في بورصة الدواجن اليوم ما بين 104 جنيه إلي 106 جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض البلدي في بورصة الدواجن اليوم ما بين 116 جنيه إلي  117 جنيه.

أسعار طبق البيض في الشركات اليوم الأربعاء 16 أغسطس

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة أكتوبر ( البني )107جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض )106.5جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس  في شركة أكتوبر ( الأبيض )105جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الصالحية ( البني )107جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة البنا جروب ( البني )107.75جنيه.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15-8-2023

التعاملات الصباحية| أسعار البيض اليوم الاثنين 14-8-2023

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 9-8-2023

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة البنا جروب ( الأبيض )105.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الزراعي الرئيسية ( البني )107جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )105جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة رشاد حمزة ( البني )107.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة رشاد حمزة ( الأبيض )105.75جنيه.

 سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )107جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس  في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )105جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 108جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 106جنيهات.

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