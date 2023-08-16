أسعار البيض في بورصة الدواجن الأربعاء 16-8-2023

شهدت أسعار البيض استقرارا اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحي في بورصة الدواجن، ويقدم الدستور في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم 16 أغسطس في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 16 أغسطس

سجلت أسعار طبق البيض الأحمر في بورصة الدواجن اليوم ما بين 106 جنيه إلي 108 جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض في بورصة الدواجن اليوم ما بين 104 جنيه إلي 106 جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض البلدي في بورصة الدواجن اليوم ما بين 116 جنيه إلي 117 جنيه.

أسعار طبق البيض في الشركات اليوم الأربعاء 16 أغسطس

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة أكتوبر ( البني )107جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض )106.5جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة أكتوبر ( الأبيض )105جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الصالحية ( البني )107جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة البنا جروب ( البني )107.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة البنا جروب ( الأبيض )105.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الزراعي الرئيسية ( البني )107جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )105جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة رشاد حمزة ( البني )107.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة رشاد حمزة ( الأبيض )105.75جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )107جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )105جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 108جنيهات.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 16 أغسطس في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 106جنيهات.