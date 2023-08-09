الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 9-8-2023

بيض
بيض

البيض من السلع الغذائية التي تعتمد على العرض والطلب، ولا تعتمد على التخزين، وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن شهدت تجار ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة إلى تراجع الطلب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار بيض المائدة خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي: 

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض )103.5 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة أكتوبر ( البني ) 104 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة أكتوبر ( الأبيض )102 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة الصالحية ( البني ) 104جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة البنا جروب ( البني ) 104.75 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 102.75 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 104 جنيها للطبق.

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سعر كرتونة البيض اليوم

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 102 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 102.75 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة رشاد حمزه ( البني ) 104.75 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 104 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 102 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء 9 أغسطس في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 105 جنيها للطبق.

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