حقيقة مقاطع فيديو "قلى البيض" تحت الشمس؟.. "الأرصاد" توضح

كشفت د. منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة مقاطع فيديو حول إمكانية الطهي تحت أشعة الشمس المرتفعة، نظرًا لمرور أغلب دول العالم بارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة.

وقالت منار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC": "مقاطع فيديو "طهي الطعام" تحت أشعة الشمس لاتتناسب علميا مع درجات الحرارة في مصر، إذ أنها تتطلب درجات قيمها أعلى من التي تشهدها بلادنا".

أضافت: "في دول الخليج ممكن في حالة وضع إناء معدني تحت أشعة الشمس، لفترة طويلة، أن ترتفع درجة حرارته بالقدر الكافي لإمكانية "قلي بيض"، لكن لا يحدث ذلك داخل مصر"، مرددة: "الناس بتهزر مع وجود حالة جديدة عليهم وبتحاول تجمع مشاهدات مش أكتر".