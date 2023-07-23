الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حقيقة مقاطع فيديو "قلى البيض" تحت الشمس؟.. "الأرصاد" توضح

قلي البيض تحت الشمس
قلي البيض" تحت الشمس

كشفت د. منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة مقاطع فيديو حول إمكانية الطهي تحت أشعة الشمس المرتفعة، نظرًا لمرور أغلب دول العالم بارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة.

وقالت منار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "CBC": "مقاطع فيديو "طهي الطعام" تحت أشعة الشمس لاتتناسب علميا مع درجات الحرارة في مصر، إذ أنها تتطلب درجات قيمها أعلى من التي تشهدها بلادنا".

أضافت: "في دول الخليج ممكن في حالة وضع إناء معدني تحت أشعة الشمس، لفترة طويلة، أن ترتفع درجة حرارته بالقدر الكافي لإمكانية "قلي بيض"، لكن لا يحدث ذلك داخل مصر"، مرددة: "الناس بتهزر مع وجود حالة جديدة عليهم وبتحاول تجمع مشاهدات مش أكتر".

قلي البيض الأرصاد درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة فيديو قلي البيض

الأكثر قراءة

تفاصيل مشاجرة أفراد بالشوم داخل البحر.. "مصايف الإسكندرية" توضح

كشف تفاصيل غموض التلاعب فى لوحة سيارة بمدينة الشروق

الأهلى وبيراميدز.. 10 أندية معفاة من الدور التمهيدى الأول لدورى الأبطال

شقت بطنها.. كواليس 15 دقيقة فقدت فيها قمر روحها على يد زوجة أبيها

رابط استعلام فاتورة الأرضي شهر يوليو 2023.. تفاصيل

لضخ دماء شابة.. حركة تغييرات واسعة في قطاعات وزارة الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أول ظهور لنتنياهو بعد إجراء جراحة قلب عاجلة: صحتى ممتازة (فيديو)

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)