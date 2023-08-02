الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بورصة الدواجن الرئيسية| أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس

بيض
بيض

البيض من السلع التي تحظي على اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة أسعارها على مدار اليوم، حيث أنه من السلع التي لا تعتمد عل التخزين بينما تعتمد علي العرض والطلب فقد شهدت أسعاره تراجع خلال علي مدار الأيام القليلة الماضية.

سعر طبق البيض اليوم الأربعاء في البورصة

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في الأسواق وفي بورصة الدواجن.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء 2 أغسطس

سجلت أسعار طبق بيض أحمر في بورصة الدواجن ما بين 102 جنيه إلي 105 جنيه، وتصل إلي المستهلك بـ 112 جنيها.

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس

سجلت أسعار طبق بيض أبيض في بورصة الدواجن ما بين 98 جنيه إلي 103 جنيه وتصل إلي المستهلك بـ 110 جنيها.

أسعار طبق البيض البلدي اليوم الأربعاء 2 أغسطس

سجلت أسعار طبق بيض بلدي في بورصة الدواجن ما بين 104 جنيه إلي 112 جنيه وتصل إلي المستهلك بـ 117 جنيها.

تراجع طبق البيض اليوم السبت 29 يوليو في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

أسعار الفضة اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة المعادن

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

أسعار طبق في الشركات اليوم 2 أغسطس

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 101.5 جنيه للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة شوشة المنيا ( الأبيض )100

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة شوشة المنيا ( البني ) 102

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 100

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة أكتوبر ( البني )103

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة البنا جروب ( البني ) 102.75

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 100.75

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 102

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 100.75

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة رشاد حمزه ( البني ) 102.75

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 103

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 100

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 2 أغسطس في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 104

اسعار طبق البيض الأحمر مدار اليوم العرض والطلب طبق بيض أحمر طبق البيض الأبيض طبق البيض البلدي

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