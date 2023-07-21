أسعار الفضة اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة المعادن

الفضة من المعادن الهامة والتي يفضلها الكثيرون، حيث أن اكسسورات الفضة أصبحت هي الأشهر والأفضل لدى الكثيرين لتميزها بألوانها ولمعانها، وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار على مدار الأسبوع الجاري.

أسعار الفضة اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس على مدار اليوم والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الجمعة 21 يوليو 24.97 جنيه مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.81 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الجمعة 21 يوليو 23.92 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.78 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة إسترليني عيار 92.5 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الجمعة 21 يوليو23.09 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.75 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الجمعة 21 يوليو 22.87 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.74 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الجمعة21 يوليو لتسجل 21.85 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الجمعة 21 يوليو 19.97 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.65 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الجمعة 21 يوليو 18.72 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.61 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الجمعة 21 يوليو 14.60 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.47 دولار أمريكي.