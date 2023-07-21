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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة المعادن

الفضة
الفضة

الفضة من المعادن الهامة والتي يفضلها الكثيرون، حيث أن اكسسورات الفضة أصبحت هي الأشهر والأفضل لدى الكثيرين لتميزها بألوانها ولمعانها، وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار على مدار الأسبوع الجاري.

أسعار الفضة اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس على مدار اليوم والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم  

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الجمعة 21  يوليو 24.97 جنيه مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.81 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8  اليوم

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الجمعة 21 يوليو 23.92 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.78 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة إسترليني عيار 92.5 اليوم    

سجلت  أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الجمعة 21 يوليو23.09 مقابل السعر العالمي والذي سجل  0.75 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم      

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الجمعة 21  يوليو 22.87 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.74 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم   

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الجمعة21 يوليو لتسجل 21.85 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.71 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم     

سجلت  أسعار  جرام فضة عيار 800 اليوم الجمعة 21 يوليو 19.97 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.65 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم   

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الجمعة 21 يوليو 18.72 مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.61 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم  

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الجمعة 21 يوليو 14.60 مقابل السعر العالمي والذي سجل  0.47 دولار أمريكي.

الفضة المعادن أسعار الفضة اليوم جرام فضة سعر جرام فضة عيار 585

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