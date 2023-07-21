أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

تعتبر الكتاكيت من مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن، وتنعكس أسعارها بشكل كبير على أسعار الدواجن، وشهدت أسعار الكتاكيت زيادة كبيرة على الطلب نتيجة دخول عددٍ كبير من صغار المربين، وتوفير خامات الأعلاف، بحسب تصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

بلغت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 12.5 جنيه إلى 17 جنيها في بورصه الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 7 جنيهات إلى 7.25 جنيه في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه

سجلت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

أسعار كتاكيت البط الجمعة 21 يوليو 2023

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم ما بين 8.00 جنيهات إلى 8.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم ما بين 14.25 جنيه إلى 15.00 جنيها

أسعار كتكوت بط مسكوفي عمر يوم مابين 23.50 جنيه إلى 24.00 جنيها

أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 16.00 جنيها إلى 16.50 جنيه

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الجمعية 21 يوليو

أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم ما بين 65.00 جنيها إلى 65.00 جنيها

أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيها إلى 130.00 جنيها

أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيها

سعر كتكوت رومي برونزي 200 جرام 45.00 جنيها.