ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

الكتاكيت
الكتاكيت

تعتبر الكتاكيت من مدخلات الإنتاج في تربية الدواجن، وتنعكس أسعارها بشكل كبير على أسعار الدواجن، وشهدت أسعار الكتاكيت زيادة كبيرة على الطلب نتيجة دخول عددٍ كبير من صغار المربين، وتوفير خامات الأعلاف، بحسب تصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

بلغت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم ما بين 12.5 جنيه إلى 17 جنيها في بورصه الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 7 جنيهات إلى 7.25 جنيه في بورصة الدواجن. 

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

 سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه في بورصة الدواجن.  

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

 

أسعار كتاكيت البط الجمعة 21 يوليو 2023 

 سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم ما بين 8.00 جنيهات إلى 8.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم  ما بين 14.25 جنيه إلى 15.00 جنيها 

 أسعار كتكوت بط مسكوفي عمر يوم  مابين 23.50 جنيه إلى 24.00 جنيها 

أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم  مابين 16.00 جنيها إلى 16.50 جنيه

أسعار الكتاكيت الرومي اليوم الجمعية 21 يوليو 

 أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم ما بين 65.00 جنيها إلى 65.00 جنيها

  أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيها إلى 130.00 جنيها

أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيها

سعر  كتكوت رومي برونزي 200 جرام 45.00 جنيها.

الكتاكيت مدخلات الإنتاج سامح السيد رئيس شعبة باتحاد الغرف التجاري أسعار كتكوت أبيض أسعار كتكوت ساس

الأكثر قراءة

حبس إفريقى تحرش بفتاة فى المعادى

مصر تدين تكرار تمزيق وحرق القرآن بالسويد: تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير

إيرادات «بيت الروبى» لكريم عبدالعزيز تتجاوز 103 ملايين جنيه

"القاهرة الإخبارية": بوتين يصدم العالم بنتائج الهجوم الأوكرانى المضاد

حذر من الهجوم على بيلاروسيا.. بوتين يبعث برسائل شديدة اللهجة إلى بولندا

"جولد بيليون": الذهب ينخفض لليوم الثالث على التوالى بسبب جنى الأرباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال