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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، نتيجه إلى التغيرات الجوية، حيث أن النظام المفتوح في المزارع الذي يستخدمه عدد كبير من المربيين يتسبب في فاقد كبير من الدواجن.

وتقدم "الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

استقرات أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الجمعة، في بورصة الدواجن لتسجل 54 جنيه وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بـ60 جنيها للكيلو.

استقرات أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن لتسجل 98 جنيها وتباع في الأسواق الشعبية بـ 105 جنيهات للكيلو.

استقرار أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الجمعة في بورصة الدواجن لتسجل 94 جنيها وتباع في الأسواق الشعبية بـ103 جنيهات للكيلو.

تراجعت أسعار لحم الفراخ أمهات اليوم الجمعة في بورصة الدواجن لتسجل 49 جنيها وتباع في الأسواق الشعبية بـ55 جنيها للكيلو.

قائمة أسعار البط والحمام والرومي اليوم 

  • سجلت أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو اليوم الجمعة في بورصة الدواجن.
  • سجلت أسعار لحم السمان 65 جنيها للكيلواليوم الجمعه في بورصة الدواجن.
  • سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 95 جنيها للكيلواليوم الجمعه في بورصة الدواجن.
  • سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 355 جنيها للكيلواليوم الجمعة في بورصة الدواجن.
  • سجلت أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو اليوم الجمعة في بورصة الدواجن.
  • سجلت أسعار رومى أبيض لحم بدارة ( 14ك : 22ك ) 100 جنيها للكيلو .
  • سجلت أسعار رومى برونزى لحم بدارة (4ك : 6ك) 80 جنيها للكيلواليوم الجمعة في بورصة الدواجن.
  • سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 60 جنيها للكيلو اليوم الجمعة في بورصة الدواجن
  • سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 64 جنيها للكيلو.
  • لحم بياض أبيض (بطاريات) 55 جنيها للكيلو.
  • سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها للكيلو.
  • سجلت أسعار لحم بياض أبيض (أرضي) 57 جنيها للكيلو.
  • سجلت أسعار لحم بط (مولار) 60 جنيها للكيلو.
  • سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 55 جنيها للكيلو.
  • لحم بط (مسكوفي) 100 جنيها للكيلوا ليوم الجمعة في بورصة الدواجن.
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