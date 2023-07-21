أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، نتيجه إلى التغيرات الجوية، حيث أن النظام المفتوح في المزارع الذي يستخدمه عدد كبير من المربيين يتسبب في فاقد كبير من الدواجن.

وتقدم "الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

استقرات أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الجمعة، في بورصة الدواجن لتسجل 54 جنيه وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بـ60 جنيها للكيلو.

استقرات أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في بورصة الدواجن لتسجل 98 جنيها وتباع في الأسواق الشعبية بـ 105 جنيهات للكيلو.

استقرار أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الجمعة في بورصة الدواجن لتسجل 94 جنيها وتباع في الأسواق الشعبية بـ103 جنيهات للكيلو.

تراجعت أسعار لحم الفراخ أمهات اليوم الجمعة في بورصة الدواجن لتسجل 49 جنيها وتباع في الأسواق الشعبية بـ55 جنيها للكيلو.

قائمة أسعار البط والحمام والرومي اليوم