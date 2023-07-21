أسعار البيض اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الطلب، شهدت أسعار البيض تراجعا ملحوظا في الأسعار، كونه من السلع التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الجمعة 21 يوليو 2023:

أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 115.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة شوشة المنيا (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض الجمعة 21 يوليو في شركة شوشة المنيا (الأبيض 114 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة أكتوبر (البني) 117.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة أكتوبر (الأبيض) 114.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة الصالحية (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة البنا جروب (البني) 117.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة البنا جروب (الأبيض) 114.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 115 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض ) 112 جنيها للكرتونة.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو

قدرت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة رشاد حمزة (البني) 117.75 جنيها للكرتونة.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة رشاد حمزة (الأبيض) 114.75 جنيها للكرتونة.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة كمشيش (البني) 117 جنيها للكرتونة.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة كمشيش (الأبيض) 114 جنيها للكرتونة.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة الصحراوي وبسيون (البني) 115 جنيها للكرتونة.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 112 جنيها للكرتونة.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة أحمد الجوهري (البني) 117 جنيها للكرتونة.

قدرت أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 21 يوليو في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) 114 جنيها للكرتونة.