الكندوز بـ 330 جنيها والضأن بـ350.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 300 و330 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 200 و250 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 230 و350 جنيها.

وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 300 و330 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو اللحم البتلو اليوم ما بين 250 و300 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكبدة ما بين 300 و350 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو اللحم كباب الحلة بين 160لـ 210 جنيها.

وسجلت أسعار اللحوم الطازجة السودانية نحو 195 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي ما بين 130 و190جنيها، فيما تراوح سعر كيلو الكبدة المستوردة ما بين 110 لـ130 جنيها.