تراجع طبق البيض اليوم السبت 29 يوليو في بورصة الدواجن

شهدت أسعار بيض المائدة تراجع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة إلى زيادة المعروض، وتراجع القوة الشرائية، حيث أن الدواجن من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، ولا تعتمد على التخزين.

ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض في الشركات اليوم السبت في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم السبت 29 يوليو 2023

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض )101.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة أكتوبر ( البني ) 102.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 100.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة الصالحية ( البني ) 103 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة البنا جروب ( البني ) 102.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 100.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 102 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 100 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة رشاد حمزة ( البني ) 102.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 100.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 100 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 100 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 100 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 94 جنيها للطبق.