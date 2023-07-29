السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع طبق البيض اليوم السبت 29 يوليو في بورصة الدواجن

بيض
بيض

شهدت أسعار بيض المائدة تراجع كبير خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة إلى زيادة المعروض، وتراجع القوة الشرائية، حيث أن الدواجن من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، ولا تعتمد على التخزين.

ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض في الشركات اليوم السبت في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم السبت 29 يوليو 2023 

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض )101.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة أكتوبر ( البني ) 102.5  جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 100.5  جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة الصالحية ( البني ) 103  جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة البنا جروب ( البني ) 102.75  جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 100.75  جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 102 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 100 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق  البيض اليوم السبت  في شركة رشاد حمزة ( البني ) 102.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 100.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 100 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 100 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 100 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم السبت  في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 94 جنيها للطبق.

أسعار البيض اليوم الجمعة 21-7-2023 في بورصة الدواجن

بيض البيض أسعار طبق البيض أسعار بيض المائدة أسعار البيض في الشركات

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

عاجل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023

فعال.. موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي| نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟