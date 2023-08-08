الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في بورصة الدواجن

بيض
بيض

البيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت أسعار البيض تراجعًا ملحوظًا في الأسعار على مدار الأيام الماضية، وبحسب تصريحات سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة أن الطلب على بيض المائدة سوف يشهد إقبال كبير مع عودة العام الدراسى الجديد

ونستعرض في السطور التالية أسعار البيض اليوم الثلاثاء 8 أغسطس خلال مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم 

سجلت أسعار طبق البيض أحمر كرتونه اليوم في بورصة الدواجن ما بين 104 جنيه 105 جنيه .

سجلت أسعار طبق البيض أبيض كرتونه اليوم في بورصة الدواجن ما بين 102 جنيه إلي 103 جنيه .

سجلت أسعار طبق البيض بلدي كرتونه اليوم في بورصة الدواجن ما بين 113 جنيه إلي 114 جنيه.

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أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار طبق البيض في الشركات اليوم 

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة أكتوبر ( البني ) 103 جنيهات للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة أكتوبر ( الأبيض )102 جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض )103.5جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة الصالحية ( البني ) 103جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة البنا جروب ( البني ) 102.75جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 102.75جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركةالزراعي الرئيسية ( البني ) 102رجنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 102جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة شوشة المنيا ( البني ) 102جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 102 جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة رشاد حمزة ( البني ) 102.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة رشاد حمزة ( الأبيض ) 102.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 103 جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 102جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 104 جنيها للطبق.

سجلت أسعار البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 100 جنيها للطبق.

العرض والطلب أسعار البيض بيض المائده أسعار البيض في بورصة الدواجن أسعار طبق البيض في الشركات
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