الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو بـ"منتجى الدواجن" يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيره على الأسعار

عمرو علي عضو اتحاد
عمرو علي عضو اتحاد منتجي الدواجن

قال عمرو علي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن بدأ في التعافي مقارنة ببداية الأزمة، مشيراً إلى أن مصر الآن لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، والارتفاع الذي تشهده الدواجن لا يقارن بما يحدث في أسعار السلع الغذائية الأخرى.

وأوضح علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشكلة الأساسية منذ بداية الأزمة هي قلة السيولة الدولارية، يليها النزاع الروسي الأوكراني، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى توفير الخامات من خلال زيادة الإفراجات الجمركية عن الذرة الصفراء والصويا، لافتاً إلى أن هناك زيادة في مساحة الذرة المنزراعة خلال العام الجاري 2023 بزيادة 30% لتغطية السوق، حيث إن قبل الأزمة كانت الذرة تغطي 10% فقط ولكن الآن أصبح هناك زيادة في الرقعة الزراعية لتغطية جزء كبير من السوق المحلية.

وأشار إلى أن مصر كانت تنتج ما يقرب عن 2 مليون طائر يوميا، ولكن مع الأزمع أصبحت تنتج 700 ألف طائر، متابعا أنه على الرغم من تراجع الإنتاج إلا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، مشيراً إلى أن عدد من الشركات تسعى الفترة القادمة لتصدير كميات من الدواجن المحمدة نتيجة لوجود فائض في المعروض إضافة إلى توفير سيولة دولارية من خلال التصدير.

وأكد عضو اتحاد منتجي الدواجن أن القطاع الداجني من القطاعات المهمة وله دور كبير في الاقتصاد القومي، وهي من الصناعات التي تضم عددا كبيرا من العمالة، مشيراً إلى أن توفير الخامات بشكل مستمر سوف زيادة من ثقة القطاعات التي خرجت من المنظومة للعودة مرة أخرى، والذي سوف ينتج عنه زيادة في الإنتاج وتراجع الأسعار مرة أخرى. 

عمرو علي عضو اتحاد منتيجي الدواجن قطاع الدواجن المشكلة الأساسية هي منذ بداية الأزمة زيادة الأفراجات الجمركية الذرة الصفراء والصويا
ads

الأكثر قراءة

بـ100 ألف جنيه.. أول سيارة كهربائية "مصرية" فى الأسواق بعد 9 أشهر

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

أشرف بن شرقى يقترب من بيراميدز.. الاتفاق فى مراحله النهائية

"التعليم": مناهج الرياضيات الجديدة تعتمد على الخطوات القصيرة والقدرات الحسابية

تعاطى المخدرات ثم ذبح زوجته وابنه فى الهرم

غرق طفل فى مياه ترعة الإسماعيلية فى الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين