عضو بـ"منتجى الدواجن" يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيره على الأسعار

قال عمرو علي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن قطاع الدواجن بدأ في التعافي مقارنة ببداية الأزمة، مشيراً إلى أن مصر الآن لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، والارتفاع الذي تشهده الدواجن لا يقارن بما يحدث في أسعار السلع الغذائية الأخرى.

وأوضح علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشكلة الأساسية منذ بداية الأزمة هي قلة السيولة الدولارية، يليها النزاع الروسي الأوكراني، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى توفير الخامات من خلال زيادة الإفراجات الجمركية عن الذرة الصفراء والصويا، لافتاً إلى أن هناك زيادة في مساحة الذرة المنزراعة خلال العام الجاري 2023 بزيادة 30% لتغطية السوق، حيث إن قبل الأزمة كانت الذرة تغطي 10% فقط ولكن الآن أصبح هناك زيادة في الرقعة الزراعية لتغطية جزء كبير من السوق المحلية.

وأشار إلى أن مصر كانت تنتج ما يقرب عن 2 مليون طائر يوميا، ولكن مع الأزمع أصبحت تنتج 700 ألف طائر، متابعا أنه على الرغم من تراجع الإنتاج إلا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، مشيراً إلى أن عدد من الشركات تسعى الفترة القادمة لتصدير كميات من الدواجن المحمدة نتيجة لوجود فائض في المعروض إضافة إلى توفير سيولة دولارية من خلال التصدير.

وأكد عضو اتحاد منتجي الدواجن أن القطاع الداجني من القطاعات المهمة وله دور كبير في الاقتصاد القومي، وهي من الصناعات التي تضم عددا كبيرا من العمالة، مشيراً إلى أن توفير الخامات بشكل مستمر سوف زيادة من ثقة القطاعات التي خرجت من المنظومة للعودة مرة أخرى، والذي سوف ينتج عنه زيادة في الإنتاج وتراجع الأسعار مرة أخرى.