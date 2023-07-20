أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار كرتونة البيض، اليوم تراجعا، نتيجة إلى تراجع الطلب بشكل نسبي ، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف مما تسبب في زيادة في المعروض وذلك بحسب تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 20 يوليو 2023 :

أسعار كرتونة البيض اليوم 20 يوليو 2023

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 115.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة شوشة المنيا (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة شوشة المنيا (الأبيض 114 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة أكتوبر (البني) 117.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة أكتوبر (الأبيض) 114.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة الصالحية (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة البنا جروب ( البني ) 117.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 114.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 115 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 112 جنيها للكرتونة.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة رشاد حمزة ( البني) 117.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة رشاد حمزة ( الأبيض) 114.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة كمشيش (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة كمشيش (الأبيض) 114 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة الصحراوي وبسيون (البني) 115 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 112 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة أحمد الجوهري (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) 114 جنيها للكرتونة.