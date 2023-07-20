ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

بيض
بيض

شهدت أسعار كرتونة البيض، اليوم تراجعا، نتيجة إلى تراجع الطلب بشكل نسبي ، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف مما تسبب في زيادة في المعروض وذلك بحسب تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 20 يوليو 2023 :

أسعار كرتونة البيض اليوم 20 يوليو 2023

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة أسيوط للاستثمار (الأبيض) 115.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة شوشة المنيا (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة شوشة المنيا (الأبيض  114 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة أكتوبر (البني) 117.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو في شركة أكتوبر (الأبيض) 114.5 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة الصالحية (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة البنا جروب ( البني ) 117.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 114.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 115 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 112 جنيها للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

سعر طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية والشركات

شعبة الدواجن: مصر لديها اكتفاء من البيض.. وارتفاع الأسعار نتيجة العرض والطلب

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة رشاد حمزة ( البني) 117.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة رشاد حمزة ( الأبيض) 114.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة كمشيش (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة كمشيش (الأبيض) 114 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة الصحراوي وبسيون (البني) 115 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 112 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة أحمد الجوهري (البني) 117 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو  في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) 114 جنيها للكرتونة.

أسعار كرتونة البيض تراجع الطلب زيادة في المعروض عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

مفاجأة.. تأجيل إتمام صفقة سوزا بسبب طلب غريب من الفريق الكورى

إيرادات "بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز تتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه

أسعار الأعلاف اليوم فى الأسواق

حريق فى عقار مكون من 4 طوابق بأسوان

ضمن "100 يوم صحة".. الكشف على 17516 مواطنًا فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق