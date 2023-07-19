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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

بيض
بيض

البيض من السلع التي يهتم الكثير بمعرفة أسعارها، ويعتبر من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، ولا تقبل التخزين، وبحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار البيض تشهد تراجع طفيف خلال الفترة الحالية حيث أن هناك تراجع علي الطلب على البيض، متوقعا تراجع الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 114.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة شوشة المنيا ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 113 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة أكتوبر ( البني ) 116.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 113.5 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة الصالحية ( البني ) 116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة البنا جروب ( البني ) 116.75 جنيها للطبق.

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

سعر طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية والشركات

شعبة الدواجن: مصر لديها اكتفاء من البيض.. وارتفاع الأسعار نتيجة العرض والطلب

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

سعر طبق البيض اليوم الأربعاء في الشركات

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 113.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 112 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركةرشاد حمزه ( البني ) 116.75 جنيها للطبق. 

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 113.75 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة كمشيش ( البني )116 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة كمشيش ( الأبيض ) 113 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 115 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )112 جنيها للطبق.

بلغت أسعار طبق البيض اليوم الأربعاء 19 يوليو في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 116 جنيها للطبق.

البيض عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن تراجع طفيف الطلب علي البيض خلال الأيام القليلة القادمة

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