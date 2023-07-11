شعبة الدواجن: مصر لديها اكتفاء من البيض.. وارتفاع الأسعار نتيجة العرض والطلب

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، أن أسعار بيض المائدة تشهد ارتفاعًا في الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن الارتفاع يرجع إلى زيادة الطلب على البيض خلال فترة المصايف والأجازات الدراسية، حيث إن البيض من السلع التي لا تقبل التخزين، ولكن تعتمد على العرض والطلب، ونتيجة لزيادة الطلب تسبب في ارتفاع الأسعار.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر لديها اكتفاء من بيض المائدة والدواجن، ولا يوجد لدينا أزمة في القطاع الداجني بشكل عام، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في تصدير 175 طنًا من الدواجن إلى ثلاث دول عربية وهي السعودية بكمية تصل إلى 100 ألف طن، والإمارات والكويت بكمية 75 ألف طن، كأول كمية من الدواجن الحية التي يتم تصديرها عقب الأزمة الأخيرة.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن ما بين 64 جنيهًا في المزرعة وتصل إلى المستهلك بـ 72 جنيهًا للكيلو، والفراخ البلدي بـ 95 جنيهًا للكيلو وتصل للمستهلك بـ 100 جنيه، والفراخ أمهات بـ 57 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بـ 62 جنيهًا.

وأضاف أن البيض يعتبر طعامًا أساسيًا في النظام الغذائي المصري، ويتزايد الطلب عليه بشكل مستمر بفضل زيادة السكان وتحسن مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة نسبيًا مقارنة ببعض الدول الأخرى، بالإضافة إلى تكنولوجيا الإنتاج المتقدمة وتوفر الموارد الخام التي تساعد في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الربحية.

وأشار إلى أنه يمكن لصناعة البيض في مصر أن تكون فرصة للتصدير إلى الأسواق العالمية، خاصةً أن مصر تمتلك اكتفاءً من البيض حاليًا، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي ممتاز يوفر إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع القطاع. ويمكن تصدير بيض المائدة والدواجن إلى عدد كبير من الدول.

ويذكر أن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار بيض المائدة، ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن بمصر حوالي 100 مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر نحو 3 ملايين عامل، حيث يبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة تشمل المزارع ومصانع الأعلاف والمجازر ومنافذ بيع الأدوية البيطرية واللقاحات.