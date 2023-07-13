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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

بيض
بيض

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس 13 يوليو حالة من الاستقرار، وذلك نتيجة لتراجع أسعار الأعلاف والتي تنعكس على أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو في مستهل التعاملات والتي جاءت كالتالي: 

سعر طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو

سجلت أسعار  طبق البيض اليوم  في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 111.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة أكتوبر ( البني )115.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة أكتوبر ( الأبيض )110.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم في شركة الصالحية ( البني ) 115.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( البني ) 115.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 110.75 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية والشركات

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أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الخميس 13يوليو

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة الزراعي الرئيسية ( البني) 115 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) 110 جنيهات للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة شوشة المنيا (البني) 115 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة شوشة المنيا (الأبيض) 110 جنيهات للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة رشاد حمزة (البني) 115.75جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم في شركة رشاد حمزة (الأبيض) 110.75 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض الأبيض اليوم الخميس  13 يوليو

سجلت أسعار طبق البيض اليوم في شركة كمشيش (البني) 115.5 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة  الصحراوي وبسيون (البني) 115 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض) 110 جنيهات للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض اليوم  في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 114 جنيها للطبق.

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