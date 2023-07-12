سعر طبق البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن الرئيسية والشركات

يبحث الكثير من المواطنين على مدار اليوم عن أسعار البيض حيث أنه من السلع الأساسية لدي الكثير من المواطنين، وقد شهدت أسعاره ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، وبدأت في التراجع مرة أخرى وذلك نتيجة إلى زيادة الطلب على البيض، فهو سلعة تعتمد على العرض والطلب، وذلك بحسب تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

وتقدم الدستور لمتابعيها أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 12 يوليو

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة اسيوط للاستثمار ( الأبيض ) 111.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة أكتوبر ( البني )115.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة أكتوبر ( الأبيض )110.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة الصالحية ( البني ) 115.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( البني ) 115.75جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 110.75جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء 12 يوليو

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( البني )115 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 110 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة شوشة المنيا ( البني ) 115 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 110 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة رشاد حمزة ( البني ) 115.75جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة رشاد حمزة ( الأبيض )110.75 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض الأبيض اليوم الأربعاء 12 يوليو

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة كمشيش ( البني ) 115.5جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )115 جنيها للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )110 جنيهات للطبق.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 114 جنيها للطبق.