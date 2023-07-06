أسعار طبق البيض اليوم الخميس 6 يوليو 2023 في بورصة الدواجن والشركات

رغم التراجع التدريجي في أسعارأعلاف الدواجن، إلا أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار البيض، وذلك نتيجة زيادة الطلب عليه، بإضافة إلى فجوة ما بين فترة الإنتاج للبياض وفترة التربية.

وتستعرض في السطور التالية أسعار البيض خلال بداية التعاملات في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 6 يوليو 2023

سجلت أسعار طبق البيض الأحمر ما بين 118.00 جنيه إلى 119.00 جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض ما بين 118.00 جنيه إلى 119.00 جنيه.

سجلت أسعار طبق البيض البلدي ما بين 116.00 جنيه إلى 117.00 جنيه.

أسعار طبق البيض اليوم الخميس في الشركات

سجلت أسعار طبق البيض في شركة أكتوبر (البني) 118.5 جنيه للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة أكتوبر (الأبيض) 116.5 جنيه للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة الزراعي الرئيسية (البني) 118 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة الصالحية (البني) 118.5 جنيه للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة البنا جروب (البني) 118.75 جنيه للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة البنا جروب (الأبيض) 116.75 جنيه للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة الزراعي الرئيسية (الأبيض) 116 جنيها للطبق.

أسعار طبق البيض البلدي اليوم الخميس

سجلت أسعار طبق البيض في شركة شوشة المنيا (البني) 118.5 جنيه للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة رشاد حمزه (البني) 118.75 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة رشاد حمزه (الأبيض) 116.75 جنيه للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة الصحراوي وبسيون (البني) 118 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة الصحراوي وبسيون (الأبيض) 116 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة كمشيش (البني) 120 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة أحمد الجوهري (البني) 122 جنيها للطبق.

سجلت أسعار طبق البيض في شركة أحمد الجوهري (الأبيض) 115 جنيها للطبق.