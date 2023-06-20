الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 20-6-2023

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار بيض المائدة استقرارًا اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية، وبيض المائدة من السلع الغذائية التي تعتمد على العرض والطلب وهي سلعة لا تقبل التخزين.

وتستعرض الدستور في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 خلال مستهل التعاملات.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن 

سجلت أسعار كرتونة بيض المائدة الأحمر اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 110 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة بيض المائدة الأبيض اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 110 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار كرتونة بيض المائدة البلدي اليوم الثلاثاء 20 يونيو في بورصة الدواجن الرئيسية 107 جنيهات للكرتونة.

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء في الشركات

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض )109.5 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في شركة  أحمد الجوهري ( الأبيض ) 108.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في شركة  أكتوبر ( البني ) 108 جنيهات للكرتونة.

أسعار طبق البيض اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في بورصة السلع

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أسعار البيض البلدي اليوم الاثنين 

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في شركة  الصالحية ( البني ) 108 جنيهات للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في شركة  البنا جروب ( البني ) 108.75 جنيها للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في شركة  الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 108 جنيهات للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في شركة  شوشة المنيا ( الأبيض ) 108.75 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض الأحمر اليوم الثلاثاء

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 108 جنيهات للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20 يونيو في شركة كمشيش ( البني ) 108 جنيهات للكرتونة.

بلغ متوسط أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الثلاثاء 20  يونيو في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 108.75 جنيها للكرتونة.

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